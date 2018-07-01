Участок трассы в Новгородской области перекрыли из-за горящего бензовоза

Движение на участке трассы
М-11 в Окуловском районе Новгородской области перекрыто из-за возгорания бензовоза, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Новгородской области, «у бензовоза загорелось колесо, возгорание тушат, движение перекрыто на полосе в сторону Санкт-Петербурга». По предварительной информации пострадавших нет. В ведомстве добавили, что огонь охватил три отсека бензовоза из шести
Как уточнили в пресс-службе компании «Автодор», после перекрытия движения на трассе возникла пробка, которая на настоящий момент ликвидирована.
Из сообщения пресс-службы: «Движение перепустили на М-10 в районе съезда на Бологое. Вообще вся М-11 сконструирована таким образом, чтобы можно было перезапускать движение в случае каких-то форс-мажоров».
Как уточнили в пресс-службе компании «Автодор», после перекрытия движения на трассе возникла пробка, которая на настоящий момент ликвидирована.
Из сообщения пресс-службы: «Движение перепустили на М-10 в районе съезда на Бологое. Вообще вся М-11 сконструирована таким образом, чтобы можно было перезапускать движение в случае каких-то форс-мажоров».
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