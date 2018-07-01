СМИ: британские власти тайно отрепетировали «смерть» королевы

В прессу просочилась информация о секретных учениях, которые провели британские министры в случае смерти королевы Елизаветы II.
Репетиция прошла 28 июня в Лондоне. Вице-премьер кабмина Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха. Глава правительства должен будет обнародовать эту новость, объявив в стране 10-дневный траур. Высокопоставленные чиновники также изучили планы прибытия в Букингемский дворец 600 членов тайного совета, чтобы формально одобрить возведение на престол наследника британского трона.
Один из источников The Times сообщил, что ранее в таких учениях министры участия не принимали, они были приглашены впервые. В свою очередь The Daily Mail отмечает, что репетиция прошла на неделе, когда королева была вынуждена отказаться от посещения службы в соборе Святого Павла по состоянию здоровья. Однако в Букингемском дворце подчеркнули, что нет причин опасаться за здоровье Елизаветы II.
Елизавета II является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. В 2017 году английская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне — «сапфировый» юбилей. 21 апреля 2018 года она отметила свой 92-й день рождения.
Один из источников The Times сообщил, что ранее в таких учениях министры участия не принимали, они были приглашены впервые. В свою очередь The Daily Mail отмечает, что репетиция прошла на неделе, когда королева была вынуждена отказаться от посещения службы в соборе Святого Павла по состоянию здоровья. Однако в Букингемском дворце подчеркнули, что нет причин опасаться за здоровье Елизаветы II.
Елизавета II является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. В 2017 году английская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне — «сапфировый» юбилей. 21 апреля 2018 года она отметила свой 92-й день рождения.
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