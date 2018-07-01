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    В Канаде застрелили молодого рэпера Smoke Dawg

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    • Фото: @smokedawg / instagram.com
    В Канаде застрелили молодого рэпера Smoke Dawg

    В Канаде застрелили молодого рэпера Smoke Dawg

    В Канаде застрелили молодого рэпера Smoke Dawg
  • Фото: @smokedawg / instagram.com

    • Канадский рэпер Smoke Dawg мог оказаться среди погибших в перестрелке в канадском городе Торонто, сообщили местные СМИ.

    Как сообщил местный журнал Now, полиция не подтвердила смерть 21-летнего исполнителя. В то же время друзья рэпера принесли свои соболезнования в соцсетях в связи с его кончиной.

    Друг музыканта: «Смоки погиб, пусть мои молитвы дойдут до него в раю».

    Ранее канадский телеканал CP24 сообщил, что в субботу около 20:00 по местному времени (3:00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Три человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался. Подозреваемые скрылись с места преступления.

    Напомним, что на днях стало известно о гибели двух молодых американских рэперов. Двадцатилетнего рэпера XXXTentacion люди в масках подстерегли у машины и открыли по нему огонь из пистолетов. В тот же день в перестрелке погиб 21-летний рэпер Jimmy Wopo. Его вместе с пассажиром также расстреляли в машине.

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