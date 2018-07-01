    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    Ким Чен Ын приехал с инспекцией к военным на Lada Priora: фото

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    Ким Чен Ын приехал с инспекцией к военным на Lada Priora: фото

    Ким Чен Ын приехал с инспекцией к военным на Lada Priora: фото

    В СМИ и блогах активно обсуждают фото лидера КНДР Ким Чен Ына на заднем сиденье устаревшей модели Lada Priora.

    В комментарии к любопытном снимку сообщается, что вождь одной из самых закрытых стран мира отправился на российском автомобиле к войсковой части.

    На других кадрах запечатлено, как Ким Чен Ын общается с подчиненными. Кроме того, журналистам удалось снять, как глава КНДР проводит инспекцию на лодке.

    Российские СМИ в свою очередь отмечают, что Lada Priora болотного цвета перестали выпускать в прошлом году.




    В последнее время вождь северокорейцев все чаще стал появляться на публике, и связано это в первую очередь с его активной международной политикой, в частности, переговорами с рядом зарубежных лидеров. Неподдельный интерес журналистов и блогеров вызвало видео, снятое в Южной Корее. Лимузин Ким Чен Ына постоянно сопровождала дюжина бегущих трусцой охранников.

    смотретьАвто с биотуалетом и номер с мишками: как Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом
    Авто с биотуалетом и номер с мишками: как Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом
    Поговаривали, что личный автомобиль товарища Кима оснащен мобильным туалетом, без которого лидер просто не может путешествовать. И это тоже вопрос безопасности — чтобы биологические отходы главы Северной Кореи не попали к противнику, который по ним может выяснить физическое состояние Ким Чен Ына.

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