Ким Чен Ын приехал с инспекцией к военным на Lada Priora: фото

В СМИ и блогах активно обсуждают фото лидера КНДР Ким Чен Ына на заднем сиденье устаревшей модели Lada Priora.
В комментарии к любопытном снимку сообщается, что вождь одной из самых закрытых стран мира отправился на российском автомобиле к войсковой части.
На других кадрах запечатлено, как Ким Чен Ын общается с подчиненными. Кроме того, журналистам удалось снять, как глава КНДР проводит инспекцию на лодке.
Российские СМИ в свою очередь отмечают, что Lada Priora болотного цвета перестали выпускать в прошлом году.
В последнее время вождь северокорейцев все чаще стал появляться на публике, и связано это в первую очередь с его активной международной политикой, в частности, переговорами с рядом зарубежных лидеров. Неподдельный интерес журналистов и блогеров вызвало видео, снятое в Южной Корее. Лимузин Ким Чен Ына постоянно сопровождала дюжина бегущих трусцой охранников.
Поговаривали, что личный автомобиль товарища Кима оснащен мобильным туалетом, без которого лидер просто не может путешествовать. И это тоже вопрос безопасности — чтобы биологические отходы главы Северной Кореи не попали к противнику, который по ним может выяснить физическое состояние Ким Чен Ына.
На других кадрах запечатлено, как Ким Чен Ын общается с подчиненными. Кроме того, журналистам удалось снять, как глава КНДР проводит инспекцию на лодке.
Российские СМИ в свою очередь отмечают, что Lada Priora болотного цвета перестали выпускать в прошлом году.
Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk— НТВ (@ntvru) 1 июля 2018 г.
В последнее время вождь северокорейцев все чаще стал появляться на публике, и связано это в первую очередь с его активной международной политикой, в частности, переговорами с рядом зарубежных лидеров. Неподдельный интерес журналистов и блогеров вызвало видео, снятое в Южной Корее. Лимузин Ким Чен Ына постоянно сопровождала дюжина бегущих трусцой охранников.
Поговаривали, что личный автомобиль товарища Кима оснащен мобильным туалетом, без которого лидер просто не может путешествовать. И это тоже вопрос безопасности — чтобы биологические отходы главы Северной Кореи не попали к противнику, который по ним может выяснить физическое состояние Ким Чен Ына.
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