    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим. Москва, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим

    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим

    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим

    Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

      • ГСУ СКР возбудило дело о захвате заложника, пострадавшая женщина освобождена и госпитализирована.

      Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники женщину в магазине «Дикси» на Большой Академической улице. Известно, что он ударил ее ножом. По данным очевидцев, он требовал провести переговоры с сотрудниками ФСБ. Вскоре сотрудникам полиции удалось освободить женщину, ее госпитализировали.

      Как сообщили в СУ СК по Москве, «на данный момент, мужчина напавший с ножом на женщину в магазине, задержан, его личность установлена». Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

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      В ведомстве отметили, что «в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения». Сейчас с ним работают следователи, также опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».

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