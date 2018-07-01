Захвативший заложницу в Москве мужчина ранее был судим

ГСУ СКР возбудило дело о захвате заложника, пострадавшая женщина освобождена и госпитализирована.
Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники женщину в магазине «Дикси» на Большой Академической улице. Известно, что он ударил ее ножом. По данным очевидцев, он требовал провести переговоры с сотрудниками ФСБ. Вскоре сотрудникам полиции удалось освободить женщину, ее госпитализировали.
Как сообщили в СУ СК по Москве, «на данный момент, мужчина напавший с ножом на женщину в магазине, задержан, его личность установлена». Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.
В ведомстве отметили, что «в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения». Сейчас с ним работают следователи, также опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».
Как сообщили в СУ СК по Москве, «на данный момент, мужчина напавший с ножом на женщину в магазине, задержан, его личность установлена». Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.
В ведомстве отметили, что «в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения». Сейчас с ним работают следователи, также опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника».
Комментарии