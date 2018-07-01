Голодные рты вместо рабочей силы: Европа стонет от расходов на мигрантов

До последних лет и Европе, и Америке удавалось держать хорошую мину, объясняя, что мигранты нужны для пополнения рядов дешевой рабочей силы, что так наполняется бюджет, который содержит стареющее население и Старого, и Нового Света. И вдруг прибежавшие через границу на огонек нелегалы стали больше чем проблемой.
Европейские политики рассчитывали, что приплывшие по волнам будут той самой новой дешевой рабочей силой, новой кровью, которая позволит совершить экономический рывок, как это было с европейской экономикой в 70-е, 80-е, 90-е. Но оказалось, что приезжают в Европу не для того, чтобы работать и ассимилироваться, а за пособием.
Томмазо Фьяцца, мэр города Фонтевиво, Италия: «Но уже получается, что африканцы получают 35 евро в день в Италии — это в два раза больше, чем пенсия по инвалидности. Думаете, не обидно тем, кто всю жизнь проработал на благо страны, видеть, что их пенсия меньше, чем получают ни дня не работавшие?»
Мариана Ори, журналист: «Неправительственные организации, которые привозят беженцев, поступают просто — работают уже по контракту, их корабли ходят вдоль побережья, дожидаются живой товар, довозят его до берега, и дальше начинается кормушка и для мафии, и для чиновников».
И первыми на себе это прочувствовали итальянцы еще в те времена, когда на крошечный остров Лампедуза высаживались сотни тысяч африканцев. Итальянцы поняли, что беженцы превращаются в очень прибыльный бизнес для всех видов мафии. Это ведь спасение, расселение, содержание. Это огромные государственные деньги, к которым они получают доступ.
Альберто Коссу, экономический аналитик, Италия: «То, что этим занимается мафия, бесспорно. То, что Евросоюз хочет за следующие 7 лет увеличить выплаты по статье „прием беженцев“ в три раза, лишь разогревает ее аппетиты».
Само решение останавливать беженцев еще в Африке практически невыполнимо — ведь даже идея контроля Средиземного моря патрулями на самых популярных направлениях провалилась — как плыли, так и плывут. И идея договариваться с африканскими правительствами — тоже. Мафия бессмертна. И поэтому в Германии лишь 7% тех, кто правда бежал от войн, остальные просто хотели бы лучшей жизни.
Томмазо Фьяцца, мэр города Фонтевиво: «Нам самим уже надо подавать сигналы SOS, но кому? Тех, кто пытается объяснить, что города уже перенаселены, что бюджеты на безопасность истрачены, Брюссель, а за ним Меркель с Макроном называют бессердечными расистами. Мы не расисты. Мы всем помогаем. Но кто поможет нам?»
Европейцы уже начинают намекать политикам, что нужно думать о доме, потому что европейцы работают много, облик их городов меняется, а приехавшие гости помогать строить и убирать этот дом не собираются. Но политики все еще продолжают давить на карту гуманизма вместо карты прагматизма, хотя, судя по всему, эта карта не работает долго. Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Томмазо Фьяцца, мэр города Фонтевиво, Италия: «Но уже получается, что африканцы получают 35 евро в день в Италии — это в два раза больше, чем пенсия по инвалидности. Думаете, не обидно тем, кто всю жизнь проработал на благо страны, видеть, что их пенсия меньше, чем получают ни дня не работавшие?»
Мариана Ори, журналист: «Неправительственные организации, которые привозят беженцев, поступают просто — работают уже по контракту, их корабли ходят вдоль побережья, дожидаются живой товар, довозят его до берега, и дальше начинается кормушка и для мафии, и для чиновников».
И первыми на себе это прочувствовали итальянцы еще в те времена, когда на крошечный остров Лампедуза высаживались сотни тысяч африканцев. Итальянцы поняли, что беженцы превращаются в очень прибыльный бизнес для всех видов мафии. Это ведь спасение, расселение, содержание. Это огромные государственные деньги, к которым они получают доступ.
Альберто Коссу, экономический аналитик, Италия: «То, что этим занимается мафия, бесспорно. То, что Евросоюз хочет за следующие 7 лет увеличить выплаты по статье „прием беженцев“ в три раза, лишь разогревает ее аппетиты».
Само решение останавливать беженцев еще в Африке практически невыполнимо — ведь даже идея контроля Средиземного моря патрулями на самых популярных направлениях провалилась — как плыли, так и плывут. И идея договариваться с африканскими правительствами — тоже. Мафия бессмертна. И поэтому в Германии лишь 7% тех, кто правда бежал от войн, остальные просто хотели бы лучшей жизни.
Томмазо Фьяцца, мэр города Фонтевиво: «Нам самим уже надо подавать сигналы SOS, но кому? Тех, кто пытается объяснить, что города уже перенаселены, что бюджеты на безопасность истрачены, Брюссель, а за ним Меркель с Макроном называют бессердечными расистами. Мы не расисты. Мы всем помогаем. Но кто поможет нам?»
Европейцы уже начинают намекать политикам, что нужно думать о доме, потому что европейцы работают много, облик их городов меняется, а приехавшие гости помогать строить и убирать этот дом не собираются. Но политики все еще продолжают давить на карту гуманизма вместо карты прагматизма, хотя, судя по всему, эта карта не работает долго. Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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