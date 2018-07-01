    Второй дерзкий побег: опасный гангстер улетел из французской тюрьмы на вертолете

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    Второй дерзкий побег: опасный гангстер улетел из французской тюрьмы на вертолете

    Второй дерзкий побег: опасный гангстер улетел из французской тюрьмы на вертолете

    Опасный преступник Редуан Фаид сбежал из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна, где он отбывал 25-летний срок заключения.

    Злоумышленнику помогали несколько сообщников. Для бегства Фаид воспользовался вертолетом, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники. В настоящее время беглеца ищут. Появилась информация, что зарегистрированная в Бельгии винтокрылая машина была обнаружена в одном из пригородов Парижа сгоревшей.




    Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда все произошло в лучших традициях голливудского блокбастера. Он захватил пятерых заложников и взорвал стену. Покинув тюрьму в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней. После поимки СМИ прозвали его голливудским гангстером.

    В апреле 2018 парижский суд по совокупности совершенных им преступлений приговорил Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы.

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