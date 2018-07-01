Мать детей Джонни Деппа впервые вышла замуж

Актриса Ванесса Паради впервые в жизни сыграла свадьбу: ее мужем стал сценарист, писатель и режиссер Сэмюэль Беншетри.
Первые кадры торжественной церемонии, проходившей в мэрии небольшого городка Сен-Симеон, опубликовала Le Parisien.
По голливудским меркам свадьба была скромной: поздравить новоиспеченных супругов пришли их ближайшие друзья. Ванесса отправилась под венец в белом платье, фате и с нежным букетом цветов в руках, а Беншетри выбрал для церемонии строгий костюм.
Газета сообщает, что на свадьбе присутствовала дочка Ванессы — Лили-Роуз, а вот сына актрисы на торжестве не было. Скорее всего, 16-летний Джек пока еще не слишком окреп после тяжелой болезни, о которой стало известно на прошлой неделе.
Отцом детей Паради, напомним, является Джонни Депп, который за 14 лет совместной жизни с Ванессой так и не женился на ней. В 2012 году он бросил француженку ради эффектной американки Эмбер Хёрд, с которой у него впоследствии брак не сложился.
Не так давно выяснилось, что кумир миллионов пустил по ветру свое внушительное состояние и оказался на грани банкротства. Джонни в последнее время все реже появляется на публике и выглядит, по словам фанатов, «потасканно». Во время своего майского визита в Москву 55-летний секс-символ и вовсе решил подзаработать на поклонницах, пообещав встретиться с каждой наедине за 1000 долларов.
По голливудским меркам свадьба была скромной: поздравить новоиспеченных супругов пришли их ближайшие друзья. Ванесса отправилась под венец в белом платье, фате и с нежным букетом цветов в руках, а Беншетри выбрал для церемонии строгий костюм.
Газета сообщает, что на свадьбе присутствовала дочка Ванессы — Лили-Роуз, а вот сына актрисы на торжестве не было. Скорее всего, 16-летний Джек пока еще не слишком окреп после тяжелой болезни, о которой стало известно на прошлой неделе.
Отцом детей Паради, напомним, является Джонни Депп, который за 14 лет совместной жизни с Ванессой так и не женился на ней. В 2012 году он бросил француженку ради эффектной американки Эмбер Хёрд, с которой у него впоследствии брак не сложился.
Не так давно выяснилось, что кумир миллионов пустил по ветру свое внушительное состояние и оказался на грани банкротства. Джонни в последнее время все реже появляется на публике и выглядит, по словам фанатов, «потасканно». Во время своего майского визита в Москву 55-летний секс-символ и вовсе решил подзаработать на поклонницах, пообещав встретиться с каждой наедине за 1000 долларов.
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