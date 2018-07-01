Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета

Сотрудники полиции освободили женщину, которую в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве удерживал пьяный мужчина.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, женщину вывели из магазина. Ее увезла машина скорой помощи. В МВД подтвердили эту информацию, уточнив, что потерпевшая получила незначительные травмы.
Отмечается, что правоохранители провели штурм супермаркета. Согласно последним данным, захватчик задержан.
Ранее СМИ сообщали, что нетрезвый мужчина взял в заложники сотрудницу «Дикси» на Большой Академической улице. По другим данным, злоумышленник удерживал одну из посетительниц. Он ударил женщину ножом. Пьяный, по данным очевидцев, требовал провести переговоры с сотрудниками ФСБ.
Прерванное ранее движение транспорта по Большой Академической улице в настоящее время восстановлено в обе стороны.
Отмечается, что правоохранители провели штурм супермаркета. Согласно последним данным, захватчик задержан.
Ранее СМИ сообщали, что нетрезвый мужчина взял в заложники сотрудницу «Дикси» на Большой Академической улице. По другим данным, злоумышленник удерживал одну из посетительниц. Он ударил женщину ножом. Пьяный, по данным очевидцев, требовал провести переговоры с сотрудниками ФСБ.
Прерванное ранее движение транспорта по Большой Академической улице в настоящее время восстановлено в обе стороны.
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