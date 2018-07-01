    Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета. Москва, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейские освободили заложницу из московского супермаркета

    Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com
    Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета

    Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета

    Полицейские освободили заложницу из московского супермаркета
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com

      • Сотрудники полиции освободили женщину, которую в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве удерживал пьяный мужчина.

      Как передает корреспондент ТАСС с места событий, женщину вывели из магазина. Ее увезла машина скорой помощи. В МВД подтвердили эту информацию, уточнив, что потерпевшая получила незначительные травмы.

      Отмечается, что правоохранители провели штурм супермаркета. Согласно последним данным, захватчик задержан.

      Ранее СМИ сообщали, что нетрезвый мужчина взял в заложники сотрудницу «Дикси» на Большой Академической улице. По другим данным, злоумышленник удерживал одну из посетительниц. Он ударил женщину ножом. Пьяный, по данным очевидцев, требовал провести переговоры с сотрудниками ФСБ.

      Прерванное ранее движение транспорта по Большой Академической улице в настоящее время восстановлено в обе стороны.

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