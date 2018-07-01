Цены в отелях Хельсинки выросли в разы перед встречей Путина и Трампа

Цены на проживание в Хельсинки, где 16 июля состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, выросли в несколько раз.
Так, в отелях сети Sokos разница в стоимости номера на двоих на 15–17 июля и, например, за неделю до этого составляет до 200 евро. В других отелях финской столицы разница в ценах за ночь в дни визита президентов двух стран и сопровождающих их делегаций и журналистов тоже значительны — на 15–17 июля цены более чем на 100 евро выше, чем за неделю до этого.
В других гостиницах, например, сети Hilton и Scandic, по данным ТАСС, свободных номеров в данный момент нет вообще.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье.
Российский и американский лидеры могут встретиться в усадьбе Кёнигстед (Konigstedt) недалеко от Хельсинки, в городе Вантаа. Журналисты называют это место одним из самых защищенных, так как въезд на территорию возможен по единственной и хорошо охраняемой дороге.
В других гостиницах, например, сети Hilton и Scandic, по данным ТАСС, свободных номеров в данный момент нет вообще.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье.
Российский и американский лидеры могут встретиться в усадьбе Кёнигстед (Konigstedt) недалеко от Хельсинки, в городе Вантаа. Журналисты называют это место одним из самых защищенных, так как въезд на территорию возможен по единственной и хорошо охраняемой дороге.
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