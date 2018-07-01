В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»

В Швеции с 1 июля вступает в силу закон о сексуальных преступлениях. Об этом сказано в сообщении полиции.
Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции, «закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно».
Теперь в документе появились два новых вида нарушений с формулировками «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности», где слово «неосторожность» означает отсутствие добровольного согласия. Максимальное наказание за данное нарушение — четыре года тюрьмы. За изнасилование с отягчающими обстоятельствами и изнасилование детей минимальный срок составляет пять лет заключения.
О намерении ужесточить наказание на фоне роста сексуальных преступлений правительство объявило в декабре 2017 года. Новым законом власти рассчитывают побудить женщин не бояться обращаться в полицию в случае изнасилования.
Теперь в документе появились два новых вида нарушений с формулировками «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности», где слово «неосторожность» означает отсутствие добровольного согласия. Максимальное наказание за данное нарушение — четыре года тюрьмы. За изнасилование с отягчающими обстоятельствами и изнасилование детей минимальный срок составляет пять лет заключения.
О намерении ужесточить наказание на фоне роста сексуальных преступлений правительство объявило в декабре 2017 года. Новым законом власти рассчитывают побудить женщин не бояться обращаться в полицию в случае изнасилования.
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