После жары и ливней в Москву вернется прохлада

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на предстоящую неделю.
В ночь на понедельник через Москву и область пройдет фронтальный раздел, ближе к утру прогремят грозы, и воздух в понедельник станет холоднее — не более 22–23 градусов тепла. Небольшой дождь не исключен, особенно в утренние часы.
В последующем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночные температуры составят около 12 градусов, днем столбики термометров в столице будут останавливаться на отметке около 20 градусов.
Роман Вильфанд: «Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее».
Метеоролог также добавил, что на предстоящей рабочей неделе сильных ливней, как на выходных, не ожидается — осадки будут несильными и кратковременными, сообщает «Интерфакс».
Накануне мегаполис оказался во власти грозового фронта. Шквалистый ветер повалил 16 деревьев и повредил 5 автомобилей. По данным спасателей и энергетиков, столица выдержала удар стихии. Перебоев в электроснабжении не зафиксировано, однако многие городские улицы во время мощного ливня ушли под воду.
В последующем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночные температуры составят около 12 градусов, днем столбики термометров в столице будут останавливаться на отметке около 20 градусов.
Роман Вильфанд: «Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее».
Метеоролог также добавил, что на предстоящей рабочей неделе сильных ливней, как на выходных, не ожидается — осадки будут несильными и кратковременными, сообщает «Интерфакс».
Накануне мегаполис оказался во власти грозового фронта. Шквалистый ветер повалил 16 деревьев и повредил 5 автомобилей. По данным спасателей и энергетиков, столица выдержала удар стихии. Перебоев в электроснабжении не зафиксировано, однако многие городские улицы во время мощного ливня ушли под воду.
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