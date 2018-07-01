Автобус с российскими туристами рухнул в овраг в Грузии

На Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси — Телави автобус с российскими туристами упал в овраг.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, автобус марки Suzuki, в котором находились туристы, с нескольких метров упал в овраг. Повреждения разной степени тяжести получили шесть туристов из России.
Бригады скорой помощи перевозят пострадавших в Телавскую больницу. На месте происшествия находятся спасатели и патрульная полиция. В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело.
Бригады скорой помощи перевозят пострадавших в Телавскую больницу. На месте происшествия находятся спасатели и патрульная полиция. В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело.
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