    Во время матча Испания — Россия возможна гроза

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    Во время матча Испания — Россия возможна гроза

    Во время матча Испания — Россия возможна гроза

    Во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России в московских «Лужниках» возможна гроза.

    Прогноз синоптиков на матч озвучил «Интерфаксу» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Роман Вильфанд: «Сейчас расчет таков: осадки были до 12 часов, затем ожидается существенное уменьшение осадков — в 13–14 часов и до начала матча переменная облачность и солнечно. А вот во время матча существует вероятность возникновения отдельных очагов грозовой активности».

    В целом по Москве до конца дня сохраняется прогноз с формулировкой «местами облачно, местами грозы и небольшой дождь».

    В связи с этим организаторы разрешили проносить на стадион «Лужники», где пройдет матч, и в фан-зону на Воробьевых горах любые зонты, за исключением зонтов-тростей.

    Встреча начнется в 17:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

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