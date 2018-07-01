Полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в московском супермаркете

Столичная полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в магазине на севере города.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «на месте уже работают сотрудники полиции, магазин оцеплен».
Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из покупателей в продуктовом магазине на Большой Академической улице. Отмечается, что мужчина был пьян. По информации источника, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили в свою очередь, что «полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина».
Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из покупателей в продуктовом магазине на Большой Академической улице. Отмечается, что мужчина был пьян. По информации источника, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили в свою очередь, что «полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина».
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