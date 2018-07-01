    Полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в московском супермаркете

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com
    Полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в московском супермаркете

    Полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в московском супермаркете

    Полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в московском супермаркете
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / vk.com

    • Столичная полиция проверяет информацию о возможном захвате заложников в магазине на севере города.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «на месте уже работают сотрудники полиции, магазин оцеплен».

    Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из покупателей в продуктовом магазине на Большой Академической улице. Отмечается, что мужчина был пьян. По информации источника, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили в свою очередь, что «полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина».

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