Два человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье

Четыре автомобиля столкнулись на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, погибли два человека, трое ранены.
Как сообщает Минтранс области, в 10:35 на 70-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе произошло столкновение четырех автомобилей. В результате аварии два человека погибли, трое ранены.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за аварии движение по трем полосам частично ограничено. Он отметил, что «из-за ДТП пробка растянулась на 4 километра в сторону Москвы».
По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за аварии движение по трем полосам частично ограничено. Он отметил, что «из-за ДТП пробка растянулась на 4 километра в сторону Москвы».
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