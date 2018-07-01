    Российские военные уничтожили группу дронов в Сирии

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    Российские военные уничтожили группу дронов в Сирии

    Российские военные уничтожили группу дронов в Сирии

    К северо-востоку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожена группа беспилотников неизвестной принадлежности. Об этом сообщил представитель авиабазы.

    По словам представителя авиабазы, все воздушные цели были уничтожены «штатными зенитными огневыми средствами», передает «Интерфакс».

    Инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток. В настоящее время российская авиабаза функционирует в обычном режиме.

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