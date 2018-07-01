    В гостинице Анапы произошел пожар

    комментировать

    В гостинице Анапы произошел пожар

    В гостинице Анапы произошел пожар

    В частной гостинице в Анапе утром 1 июля произошел пожар, около 100 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

    Из сообщения пресс-службы: «Сообщение о пожаре в гостинице по улице Песчаной в Анапе поступило в 9:02 мск. Пожар возник на четвертом этаже. Из гостиницы эвакуировали 96 человек».

    По данным МЧС, площадь пожара составила 250 кв. метров.

    В 09:31 пожар был локализован, а 10:15 — полностью ликвидирован, передает «Интерфакс».

    По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru