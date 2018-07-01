В гостинице Анапы произошел пожар

В частной гостинице в Анапе утром 1 июля произошел пожар, около 100 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в
пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Из сообщения пресс-службы: «Сообщение о пожаре в гостинице по улице Песчаной в Анапе поступило в 9:02 мск. Пожар возник на четвертом этаже. Из гостиницы эвакуировали 96 человек».
По данным МЧС, площадь пожара составила 250 кв. метров.
В 09:31 пожар был локализован, а 10:15 — полностью ликвидирован, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
По данным МЧС, площадь пожара составила 250 кв. метров.
В 09:31 пожар был локализован, а 10:15 — полностью ликвидирован, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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