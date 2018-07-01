    В Индии 11 членов одной семьи найдены мертвыми в квартире

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    В Индии 11 членов одной семьи найдены мертвыми в квартире

    В Индии 11 членов одной семьи найдены мертвыми в квартире

    По меньшей мере 11 членов одной семьи найдены мертвыми в квартире в индийской столице Нью-Дели на севере страны.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и источник в полиции, дом принадлежал бизнесмену, владевшему магазином и молочным цехом. В 8:00 по местному времени (5:30 мск) его сосед зашел в квартиру с распахнутой дверью и обнаружил тела членов семьи, в том числе самого бизнесмена.

    Из сообщения источника: «Сосед рассказал нам, что обычно дверь (этой квартиры — ред.) остается закрытой. Но в воскресенье она была открыта. Мы стараемся выяснить, является ли это самоубийством или за смертью стоит преступное деяние».

    Как сообщил источник, среди погибших — четверо мужчин, три женщины и четыре девочки. Отмечается, что рядом с погибшими не обнаружено посмертных записок.

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