    В России вступили в силу новые поправки в ПДД

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    В России вступили в силу новые поправки в ПДД

    В России вступили в силу новые поправки в ПДД

    С 1 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, устанавливающие ограничения на передвижение автомобилей с наиболее грязным выхлопом.

    Новые ограничения коснутся машин класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Их владельцам придется обращать внимание на новый знак — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Также появится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства». Она будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

    Ожидается, что нововведения будут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За соблюдением правил будут следить инспекторы и дорожные камеры.

    «Коммерсант» отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге — технические требования и правила их применения еще не закреплены в ГОСТах. В Минтрансе заверили, что работа над ними уже находится «в завершающей стадии».

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