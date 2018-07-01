В России вступили в силу новые поправки в ПДД

С 1 июля в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, устанавливающие ограничения на передвижение автомобилей с наиболее грязным выхлопом.
Новые ограничения коснутся машин класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». Их владельцам придется обращать внимание на новый знак — «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Также появится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства». Она будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.
Ожидается, что нововведения будут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За соблюдением правил будут следить инспекторы и дорожные камеры.
«Коммерсант» отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге — технические требования и правила их применения еще не закреплены в ГОСТах. В Минтрансе заверили, что работа над ними уже находится «в завершающей стадии».
Ожидается, что нововведения будут действовать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. За соблюдением правил будут следить инспекторы и дорожные камеры.
«Коммерсант» отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге — технические требования и правила их применения еще не закреплены в ГОСТах. В Минтрансе заверили, что работа над ними уже находится «в завершающей стадии».
Комментарии