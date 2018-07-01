    Десять тематических поездов запустили в московском метро к ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Десять тематических поездов запустили в московском метро к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Десять тематических поездов запустили в московском метро к ЧМ-2018

    Десять тематических поездов запустили в московском метро к <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Десять тематических поездов запустили к чемпионату мира по футболу на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях московского метрополитена.

    Как сообщается на сайте мэра Москвы, «14 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по фиолетовой и красной веткам поехали еще восемь поездов».

    Из сообщения на сайте мэра Москвы: «Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов».

    Сообщается, что футбольные составы, в которых можно увидеть редкие архивные кадры, снятые знаменитыми фотографами времен СССР, будут перевозить пассажиров до сентября.

    Максим Ликсутов, заммэра: «На внешней стороне вагонов можно найти информацию о городах России, где проходят матчи чемпионата, а внутри поезда — малоизвестные факты о мировом футболе и слова приветствия на разных языках. Также здесь можно увидеть архивные фотографии знаменитых футболистов и тренеров».

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