Десять тематических поездов запустили в московском метро к ЧМ-2018

Десять тематических поездов запустили к чемпионату мира по футболу на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях московского метрополитена.

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Как сообщается на сайте мэра Москвы, «14 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по фиолетовой и красной веткам поехали еще восемь поездов».



Из сообщения на сайте мэра Москвы: «Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов».



Сообщается, что футбольные составы, в которых можно увидеть редкие архивные кадры, снятые знаменитыми фотографами времен СССР, будут перевозить пассажиров до сентября.



Максим Ликсутов, заммэра: «На внешней стороне вагонов можно найти информацию о городах России, где проходят матчи чемпионата, а внутри поезда — малоизвестные факты о мировом футболе и слова приветствия на разных языках. Также здесь можно увидеть архивные фотографии знаменитых футболистов и тренеров».