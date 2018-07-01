Загадка XX века: к месту падения Тунгусского метеорита едут новые экспедиции

110 лет назад в Сибири произошло одно из самых загадочных событий XX века. В небе над глухой тайгой взорвался неизвестный космический объект. Грохот был слышен за 800 километров, а зарево от вспышки видели даже в Великобритании. Первую экспедицию на место падения отправили лишь через много лет.
Редкая птица долетит до середины России. Эвенкия — глухая тайга без конца и края. С прошлого века сюда как магнитом тянет исследователей и искателей приключений.
Энди Бруно, доцент кафедры истории университета Северного Иллинойса: «У нас нет никаких произведений на английском языке о Тунгусском феномене, есть научно-популярные, я думаю, что я должен написать книгу в стиле академической истории».
В селе Ванавара в эти дни для гостей — концертные номера и народные обряды. 110-летие падения Тунгусского небесного тела отмечается широко. Это одна из самых будоражащих тайн. Катастрофа, которая обошлась без человеческих жертв. Хотя мощнейший взрыв наблюдали сотни людей.
Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над Сибирью пролетел огромный огненный шар и взорвался над тайгой на 7-километровой высоте. Сейсмическую волну зафиксировали все обсерватории мира. Нечто повалило и сожгло лес на площади 2000 кв. км. И у исследователей нет почти никаких зацепок: в самом крупном краевом музее можно найти лишь образцы породы с места катастрофы, спилы пострадавших деревьев. И ни одного даже маленького кусочка упавшего небесного тела.
Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, почти каждый год к месту падения едут новые экспедиции. Подробнее — в материале программы.
Энди Бруно, доцент кафедры истории университета Северного Иллинойса: «У нас нет никаких произведений на английском языке о Тунгусском феномене, есть научно-популярные, я думаю, что я должен написать книгу в стиле академической истории».
В селе Ванавара в эти дни для гостей — концертные номера и народные обряды. 110-летие падения Тунгусского небесного тела отмечается широко. Это одна из самых будоражащих тайн. Катастрофа, которая обошлась без человеческих жертв. Хотя мощнейший взрыв наблюдали сотни людей.
Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над Сибирью пролетел огромный огненный шар и взорвался над тайгой на 7-километровой высоте. Сейсмическую волну зафиксировали все обсерватории мира. Нечто повалило и сожгло лес на площади 2000 кв. км. И у исследователей нет почти никаких зацепок: в самом крупном краевом музее можно найти лишь образцы породы с места катастрофы, спилы пострадавших деревьев. И ни одного даже маленького кусочка упавшего небесного тела.
Как сообщает корреспондент НТВ Влада Копыловская, почти каждый год к месту падения едут новые экспедиции. Подробнее — в материале программы.
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