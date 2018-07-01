Маленькой Даше с Камчатки нужны средства на продолжение борьбы с раковой опухолью

Маленькой Даше с Камчатки нужна помощь. У девочки обнаружили саркому желудка. Но делать ей химиотерапию нельзя. У ребенка нет одной почки — из-за этого может отказать сердце. Столичные врачи нашли новый метод лечения. Однако он стоит больших денег. Для завершения курса необходимы 2 млн рублей.

Когда опухоль обнаружили, она была уже огромная — 18 см. На операции удалили 80%, но дальше резать было опасно. Даша прошла множество курсов химии, пока не оказалась в реанимации. Сердце стало не выдерживать. Дело в том, что у нее только одна почка, вторую удалили еще в младенчестве. А одна почка не справляется с выведением из организма препаратов. Химию пришлось отменить.



Теперь пять раз в неделю Дашу помещают в специальную установку, где опухоль прицельно бомбардируют фотонами. Врачам каждый раз приходится корректировать свой прицел для точного лучевого удара, потому что цель потихоньку становится все меньше.



Анна Орусханова, радиотерапевт: «На сегодняшний день я вижу, что у нее есть положительная динамика. У нас запланирована новая КТ, чтобы перепланировать тот объем, который мы облучаем. Для нас это хорошая новость».



Но у родителей Даши уже кончились все деньги, чтобы отправлять девочку на очередной сеанс. Чтобы помочь Даше, отправьте СМС на номер 3434 с текстом ДАР и суммой пожертвования. Например: ДАР 300.