Названо наиболее подходящее место для встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться 16 июля в усадьбе Кёнигстед (Konigstedt) недалеко от Хельсинки, в городе Вантаа.
Газета Helsingin Sanomat называет усадьбу одним из самых защищенных мест, так как въезд на ее территорию возможен по единственной и хорошо охраняемой дороге. Кёнигстед имеет 35 гектаров собственной земли, на юге граничит с рекой Вантаа, на севере, западе и востоке утопает в собственных лесах, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.
Ранее сообщалось, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.
Ранее сообщалось, что первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.
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