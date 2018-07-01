СМИ рассказали, почему Запад боится встречи Трампа и Путина

Если Владимир Путин и Дональд Трамп поладят, то Запад лишится политически удобного образа Москвы как «извечного врага». Поэтому многие протестуют против встречи двух лидеров.
Политический обозреватель The Independent Мэри Дежевски отметила, что чемпионат мира по футболу уже развеял западные мифы об опасности поездок в Россию. Если же главам двух государств удастся прогнать «призрак новой холодной войны», то для некоторых дело примет очень плохой оборот.
Мэри Дежевски, политический обозреватель: «У двух лидеров достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Россией, как и с Северной Кореей, Трамп делает упор на отдельные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое другое. Саммит с Кимом уже продемонстрировал возможность снизить напряженность в регионе и ускорить экономическое развитие КНДР. Проблески чего-то похожего — только больших масштабов — можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить».
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Мэри Дежевски, политический обозреватель: «У двух лидеров достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Россией, как и с Северной Кореей, Трамп делает упор на отдельные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое другое. Саммит с Кимом уже продемонстрировал возможность снизить напряженность в регионе и ускорить экономическое развитие КНДР. Проблески чего-то похожего — только больших масштабов — можно будет увидеть, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат поладить».
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. В Кремле уже назвали саммит важнейшим международным событием лета и сообщили, что лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
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