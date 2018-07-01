Трамп назвал законы США самыми глупыми в мире

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американское законодательство в сфере иммиграции.
Дональд Трамп, президент США: «Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире».
Трамп также считает, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу. Республиканцы же, по мнению президента, «хотят крепких границ и не хотят криминала».
В апреле власти США объявили о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Родителей заключают под стражу, а детей отправляют в специальные центры содержания, так как они не могут быть арестованы. Действия властей вызвали волну критики со стороны политических противников Трампа — демократов и также шокировали простых американцев. На минувшей неделе Трамп под давлением общественности заявил, что прекратит разлучать детей и родителей на границе.
When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.
Трамп также считает, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу. Республиканцы же, по мнению президента, «хотят крепких границ и не хотят криминала».
В апреле власти США объявили о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Родителей заключают под стражу, а детей отправляют в специальные центры содержания, так как они не могут быть арестованы. Действия властей вызвали волну критики со стороны политических противников Трампа — демократов и также шокировали простых американцев. На минувшей неделе Трамп под давлением общественности заявил, что прекратит разлучать детей и родителей на границе.
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