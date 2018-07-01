    Трамп назвал законы США самыми глупыми в мире

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    Трамп назвал законы США самыми глупыми в мире

    Трамп назвал законы США самыми глупыми в мире

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американское законодательство в сфере иммиграции.

    Дональд Трамп, президент США: «Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире».


    Трамп также считает, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу. Республиканцы же, по мнению президента, «хотят крепких границ и не хотят криминала».

    В апреле власти США объявили о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Родителей заключают под стражу, а детей отправляют в специальные центры содержания, так как они не могут быть арестованы. Действия властей вызвали волну критики со стороны политических противников Трампа — демократов и также шокировали простых американцев. На минувшей неделе Трамп под давлением общественности заявил, что прекратит разлучать детей и родителей на границе.

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