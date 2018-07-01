СМИ: Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не обещал президенту США увеличить добычу нефти, как заявил ранее сам Трамп. Он толкько заверил его в способности королевства удовлетворить потребности рынка.
Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника, королевство не намерено наращивать свои производственные мощности, так как это слишком дорого.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти , а тот согласился.
Напомним, в этом месяце страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились нарастить добычу в пределах ранее заключенной сделки по ее ограничению. Решено, что суточная добыча может увеличиться на 1 млн баррелей, то есть на объем перевыполнения условий сделки, и они будут распределены пропорционально между всеми ее участниками.
Впрочем, министры стран ОПЕК сразу оговорились, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти , а тот согласился.
Напомним, в этом месяце страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились нарастить добычу в пределах ранее заключенной сделки по ее ограничению. Решено, что суточная добыча может увеличиться на 1 млн баррелей, то есть на объем перевыполнения условий сделки, и они будут распределены пропорционально между всеми ее участниками.
Впрочем, министры стран ОПЕК сразу оговорились, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
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