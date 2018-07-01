В посольстве РФ высмеяли статью Times об отсутствии англичан на ЧМ

В посольстве России в Лондоне высмеяли статью Times о том, что матч сборной Англии против Колумбии на
ЧМ-2018 посетит слишком мало болельщиков национальной команды.
В материале с заголовком «Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве» говорится, что Футбольная ассоциация Англии на момент публикации продала всего полторы тысячи билетов. Это значит, что 3 июля на трибунах стадиона «Спартак», вмещающего более 45 тысяч зрителей, англичане рискуют серьезно уступить в числе фанатам сборной Колумбии.
Посольство РФ: «Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию».
Напомним, перед началом чемпионата британские СМИ предостерегали соотечественников от поездки в Россию, рассказывая об ожидающих их столкновениях с «российскими хулиганами», проявлениях расизма и прочих угрозах. Но вскоре были вынуждены признать, что приехавших на ЧМ фанатов из Великобритании в действительности ждал теплый прием.
Посольство РФ: «Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию».
Напомним, перед началом чемпионата британские СМИ предостерегали соотечественников от поездки в Россию, рассказывая об ожидающих их столкновениях с «российскими хулиганами», проявлениях расизма и прочих угрозах. Но вскоре были вынуждены признать, что приехавших на ЧМ фанатов из Великобритании в действительности ждал теплый прием.
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