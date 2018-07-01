Три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

Населенные пункты Умм-Валад , Этбаа и Джбеб присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Алексей Цыганков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «В Юго-Западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта — Умм-Валад, Этбаа и Джбеб».



Сообщается также, что 250 боевиков прекратили сопротивление правительственным войскам и решили пройти процедуру урегулирования статуса. Они сдали 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов.