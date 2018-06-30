Российская легкоатлетка Ласицкене одержала 45-ю победу подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, которая стала уже 45-й в ее карьере.

25-летняя российская спортсменка показала результат 2,04 метра. На второй строчке оказалась Нафиссату Тиам из Бельгии (1,97 м), третьей стала украинка Юлия Левченко (1,97 м).



Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Кроме того, ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах «Бриллиантовой лиги».