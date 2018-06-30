    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

    Российская легкоатлетка Ласицкене одержала 45-ю победу подряд

    комментировать

    Российская легкоатлетка Ласицкене одержала 45-ю победу подряд

    Российская легкоатлетка Ласицкене одержала <nobr>45-ю</nobr> победу подряд

    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже, которая стала уже 45-й в ее карьере.

    25-летняя российская спортсменка показала результат 2,04 метра. На второй строчке оказалась Нафиссату Тиам из Бельгии (1,97 м), третьей стала украинка Юлия Левченко (1,97 м).

    Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Кроме того, ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах «Бриллиантовой лиги».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru