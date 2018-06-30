Задержан напавший с ножом на преподавателя Бауманки

Полиция задержала человека, который напал на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Ранее сообщалось, что в здании университета неизвестный молодой человек ранил ножом преподавателя вуза. Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное применение тяжкого вреда здоровью».
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в совершении данного преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Деталей о его личности не приводится.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в совершении данного преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Деталей о его личности не приводится.
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