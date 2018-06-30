    Пять автомобилей и 16 деревьев: в Москве ликвидируют последствия сильной грозы

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    • Фото: @elpidarom / instagram.com
    Пять автомобилей и 16 деревьев: в Москве ликвидируют последствия сильной грозы

    Пять автомобилей и 16 деревьев: в Москве ликвидируют последствия сильной грозы

    Пять автомобилей и 16 деревьев: в Москве ликвидируют последствия сильной грозы
  • Фото: @elpidarom / instagram.com

    • Во время грозы с сильными порывами ветра в Москве были повалены 16 деревьев и повреждены пять автомобилей.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС, «сегодня по территории Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалены 16 деревьев, повреждены пять автомобилей».

    В ведомстве отметили, что среди москвичей и гостей столицы пострадавших нет. По данным МЧС, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ранее в МЧС сообщили о семи поваленных деревьях в Подольске Московской области.

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