Пять автомобилей и 16 деревьев: в Москве ликвидируют последствия сильной грозы

Во время грозы с сильными порывами ветра в Москве были повалены 16 деревьев и повреждены пять автомобилей.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС, «сегодня по территории Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалены 16 деревьев, повреждены пять автомобилей».
В ведомстве отметили, что среди москвичей и гостей столицы пострадавших нет. По данным МЧС, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ранее в МЧС сообщили о семи поваленных деревьях в Подольске Московской области.
В ведомстве отметили, что среди москвичей и гостей столицы пострадавших нет. По данным МЧС, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ранее в МЧС сообщили о семи поваленных деревьях в Подольске Московской области.
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