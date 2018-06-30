Акции российских компаний пошли в гору на новостях о встрече Путина и Трампа

У российского рынка наступили отличные выходные после насыщенной политической недели. После официального объявления о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля, все индексы и акции крупных компаний сразу пошли в гору.
Как отмечает репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин, инвесторы любят прибыль. На первый взгляд, российский рынок выбрит и брать здесь абсолютно нечего, ведь какими только санкциями не обложили Россию. Но деньги не пахнут, и крупные инвестфонды уже давно поняли, что от этого рост будет только быстрее и веселее, да и к тому же дивидендная доходность здесь значительно выше.
Так что, несмотря на то, что обычно лето — это период и политического, и экономического затишья, в этом году оно явно будет жарким.
А ведь советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который приезжал к Сергею Лаврову на финальную стадию согласования встречи президентов России и США, называют самым настоящим «ястребом войны». В своих интервью он агрессивно нападал и на Иран, и на Северную Корею, и на Россию. Но в Москве его крылья будто подменили — просто «голубь мира».
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности: «Я не обращаюсь к тому, что написано или сказано мной в прошлом. Сейчас я советник президента Трампа и я следую его повестке».
А повестка такова: у Трампа в США идет предвыборная кампания в конгресс под лозунгом «Сдерживаем обещания». Так что Болтон обязан был принести из России благую весть о грядущей встрече или сделке, которую Трамп обязательно от души продаст своим избирателям.
Давид Херзернхорн, американский журналист Politico: «Вопрос, будет ли он разговаривать о каких-то существенных вещах. Если президент России предложит признать Крым российским, это будет очень интересно. Я спрашивал Трампа на G7. Потому что Трамп сказал, что хочет вернуть Россию в G8».
Беседа с журналистом авторитетного издания Politico прошла на полях саммита Евросоюза, где и без Трампа все трещало по швам. Подробности — в репортаже.
Так что, несмотря на то, что обычно лето — это период и политического, и экономического затишья, в этом году оно явно будет жарким.
А ведь советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который приезжал к Сергею Лаврову на финальную стадию согласования встречи президентов России и США, называют самым настоящим «ястребом войны». В своих интервью он агрессивно нападал и на Иран, и на Северную Корею, и на Россию. Но в Москве его крылья будто подменили — просто «голубь мира».
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности: «Я не обращаюсь к тому, что написано или сказано мной в прошлом. Сейчас я советник президента Трампа и я следую его повестке».
А повестка такова: у Трампа в США идет предвыборная кампания в конгресс под лозунгом «Сдерживаем обещания». Так что Болтон обязан был принести из России благую весть о грядущей встрече или сделке, которую Трамп обязательно от души продаст своим избирателям.
Давид Херзернхорн, американский журналист Politico: «Вопрос, будет ли он разговаривать о каких-то существенных вещах. Если президент России предложит признать Крым российским, это будет очень интересно. Я спрашивал Трампа на G7. Потому что Трамп сказал, что хочет вернуть Россию в G8».
Беседа с журналистом авторитетного издания Politico прошла на полях саммита Евросоюза, где и без Трампа все трещало по швам. Подробности — в репортаже.
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