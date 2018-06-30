Тренер сборной Испании: не могу влезть в голову Черчесову

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что не знает, какую тактику выберет Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира. Заявление было сделано на предматчевой
пресс-конференции.
Фернандо Йерро: «Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще, как они сыграют. Мы играли с ними в Петербурге, и они оказывали на нас давление. На этом турнире они уже играли по-другому. Может, они изменят систему, не могу влезть в голову Станиславу Черчесову».
Специалист напомнил, что россияне выиграли матчи против Саудовской Аравии и Египта. Он отметил, что у российской сборной есть хорошие игроки, некоторые из них очень высокие, и они каждый раз играют по-разному, передает ТАСС.
Фернандо Йерро: «Но у нас есть свой четкий план, мы знаем преимущества игроков соперников, знаем, какие системы они используют. Я сделал все, что от меня зависит, подготовил команду, мы готовы ко всем изменениям, которые могут быть у соперника».
Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что испанцы играют «в понятный нам футбол». Он добавил, что против их игры тяжело находить варианты, но пообещал постараться это сделать.
Игра между Россией и Испанией в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Специалист напомнил, что россияне выиграли матчи против Саудовской Аравии и Египта. Он отметил, что у российской сборной есть хорошие игроки, некоторые из них очень высокие, и они каждый раз играют по-разному, передает ТАСС.
Фернандо Йерро: «Но у нас есть свой четкий план, мы знаем преимущества игроков соперников, знаем, какие системы они используют. Я сделал все, что от меня зависит, подготовил команду, мы готовы ко всем изменениям, которые могут быть у соперника».
Ранее главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что испанцы играют «в понятный нам футбол». Он добавил, что против их игры тяжело находить варианты, но пообещал постараться это сделать.
Игра между Россией и Испанией в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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