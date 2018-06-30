На Украине создают ракету для психологического воздействия на Россию

Украина создает «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету, работы планируется завершить уже в следующем году. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью изданию «Апостроф».
Валентин Бадрак: «Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны».
По его словам, ракета будет способна поражать «любые цели» на расстоянии 280–300 километров. Это оружие станет «психологическим фактором» воздействия на Россию, заявил Бадрак.
В январе Украина заявила о создании новой собственной крылатой ракеты. Однако эксперты пришли к выводу, что «новинка» создана на основе советской противокорабельной ракете Х-35, первый запуск которой произведен еще в 1985 году.
По его словам, ракета будет способна поражать «любые цели» на расстоянии 280–300 километров. Это оружие станет «психологическим фактором» воздействия на Россию, заявил Бадрак.
В январе Украина заявила о создании новой собственной крылатой ракеты. Однако эксперты пришли к выводу, что «новинка» создана на основе советской противокорабельной ракете Х-35, первый запуск которой произведен еще в 1985 году.
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