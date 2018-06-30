В Казани завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.
В первые 45 минут встречи команды обменялись забитыми голами. Счет на 13-й минуте матча с пенальти открыл полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн. Статус-кво на 41-й минуте восстановил дальним и неберущимся ударом Анхель Ди Мария.
В этом матче сборную Аргентины вновь поддерживает легендарный футболист Диего Марадона.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам, выведя свою команду на матч 1/8 финала ЧМ, установил новый рекорд по количеству матчей у руля французов. Это его 80-я встреча в качестве главного тренера французской команды, которую он возглавляет с 2012 года.
В этом матче сборную Аргентины вновь поддерживает легендарный футболист Диего Марадона.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам, выведя свою команду на матч 1/8 финала ЧМ, установил новый рекорд по количеству матчей у руля французов. Это его 80-я встреча в качестве главного тренера французской команды, которую он возглавляет с 2012 года.
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