    Франция — Аргентина: счет после первого тайма 1:1

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Франция — Аргентина: счет после первого тайма 1:1

    Франция — Аргентина: счет после первого тайма 1:1

    Франция — Аргентина: счет после первого тайма 1:1
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • В Казани завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.

    В первые 45 минут встречи команды обменялись забитыми голами. Счет на 13-й минуте матча с пенальти открыл полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн. Статус-кво на 41-й минуте восстановил дальним и неберущимся ударом Анхель Ди Мария.

    В этом матче сборную Аргентины вновь поддерживает легендарный футболист Диего Марадона.

    Тренер сборной Франции Дидье Дешам, выведя свою команду на матч 1/8 финала ЧМ, установил новый рекорд по количеству матчей у руля французов. Это его 80-я встреча в качестве главного тренера французской команды, которую он возглавляет с 2012 года.
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