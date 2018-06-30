Где встретить принца: репортер «ЦТ» узнала все секретные места

На знаменитой в дни чемпионата мира по футболу Никольской улице в Москве легко встретить любовь, может, даже и всей жизни. Однако принцев лучше
все-таки искать в другом месте. Репортер «Центрального телевидения» узнала все секретные места, где много не просто иностранцев, а самых настоящих и холостых принцев.
Дарима — самая обычная телефонистка из крошечного сибирского городка. Джованни — самый настоящий граф из древнего итальянского рода Мотта. Они из разных миров, и все же они вместе. Но как такое вообще возможно?
Дарима Мотта, графиня: «Я не думала о происхождении моего мужа, я поняла только, когда спустя пять месяцев я приехала в его дом. Мне бросилось в глаза, что это был действительно замок, — с огромным садом, в комнатах висели портреты предков с XVIII века».
В честь его деда даже назвали улицу в Бергамо. В наследство Джованни достались богатая история древнего рода и фамильный склеп. Но где же потомок голубых кровей встретил свою русскую Золушку?
Дарима Мотта: «Я, как обычно, спешила на танго, на вечеринку, и решила зайти в какое-то кафе перекусить. И, соответственно, совсем рядом со мной сидели симпатичные молодые люди, говорящие по-итальянски. Мы перекинулись какими-то фразами».
Судьбоносным стало ее хобби. В свободное время Дарима изучала итальянский, сама не зная для чего.
Роскошный дворец, сотни слуг. Не это ли картина королевской жизни? Вот только реальность для некоторых принцесс может сильно отличаться от сказочных представлений. Особенно, если ваш принц работает трактористом в русской глубинке. Габриэль Сегун Аджай — настоящий принц из далекой Нигерии, потомок знатного африканского рода. В России он работает трактористом, и все это во имя любви. И, если вам немного за 30, знайте: у вас, может быть, еще все впереди. Ведь избраннице Габриэля Наталье уже 50, она старше своего принца на 18 лет.
Наталья Веденина: «Сайт знакомств. Зашла, зарегистрировалась. Через пять минут смс на телефон. Ну, полюбопытствовала, захожу обратно, а там он, его фотография».
Языковой барьер помог сломать интернет-переводчик. При этом африканский принц до последнего скрывал свои королевские корни. Наверно, это — просто любовь.
И, если глядя на Габриэля, вы думаете, что на брачном рынке уже не найти столь выгодную партию, то вы сильно ошибаетесь. Как вам такое предложение, отказываться от которого — просто грех? Даже если вы не были в Риме, то наверняка слышали про одну из главных достопримечательностей города — грандиозный ландшафтный парк «Вилла Боргезе». Именно там принц Лоренцо Боргезе мог бы сейчас вить свое семейное гнездышко, если бы 100 лет назад его предки не продали парк государству. Зато теперь итальянский принц живет в Майами и много путешествует.
Лоренцо Боргезе: «Меня называют принцем, потому что в 1605 году Камило Боргезе стал папой римским и у него появилась такая же власть, как и у короля, и титулы. Моя семья получила пять титулов, один из них — быть принцем. Моей будущей девушке необязательно иметь собаку, но собак она должна любить. И любить меня так же сильно, как я обожаю собак».
Принц уже сыт по горло холостяцкой жизнью. Он искал свою невесту через американское шоу «Холостяк», но все напрасно. Высматривал топ-моделей на пляжах — тоже не срослось.
Лоренцо Боргезе: «Я встречался с двумя русскими девушками. На одной я чуть не женился, ее звали Ольга, она прекрасная девушка, мы жили с ней около трех лет вместе. У нее была милая собачка… Да, конечно, я готов жениться на русской женщине. Так что, если я найду хорошую кандидатуру, женюсь».
Подробности — в репортаже «Центрального телевидения».
Дарима Мотта, графиня: «Я не думала о происхождении моего мужа, я поняла только, когда спустя пять месяцев я приехала в его дом. Мне бросилось в глаза, что это был действительно замок, — с огромным садом, в комнатах висели портреты предков с XVIII века».
В честь его деда даже назвали улицу в Бергамо. В наследство Джованни достались богатая история древнего рода и фамильный склеп. Но где же потомок голубых кровей встретил свою русскую Золушку?
Дарима Мотта: «Я, как обычно, спешила на танго, на вечеринку, и решила зайти в какое-то кафе перекусить. И, соответственно, совсем рядом со мной сидели симпатичные молодые люди, говорящие по-итальянски. Мы перекинулись какими-то фразами».
Судьбоносным стало ее хобби. В свободное время Дарима изучала итальянский, сама не зная для чего.
Роскошный дворец, сотни слуг. Не это ли картина королевской жизни? Вот только реальность для некоторых принцесс может сильно отличаться от сказочных представлений. Особенно, если ваш принц работает трактористом в русской глубинке. Габриэль Сегун Аджай — настоящий принц из далекой Нигерии, потомок знатного африканского рода. В России он работает трактористом, и все это во имя любви. И, если вам немного за 30, знайте: у вас, может быть, еще все впереди. Ведь избраннице Габриэля Наталье уже 50, она старше своего принца на 18 лет.
Наталья Веденина: «Сайт знакомств. Зашла, зарегистрировалась. Через пять минут смс на телефон. Ну, полюбопытствовала, захожу обратно, а там он, его фотография».
Языковой барьер помог сломать интернет-переводчик. При этом африканский принц до последнего скрывал свои королевские корни. Наверно, это — просто любовь.
И, если глядя на Габриэля, вы думаете, что на брачном рынке уже не найти столь выгодную партию, то вы сильно ошибаетесь. Как вам такое предложение, отказываться от которого — просто грех? Даже если вы не были в Риме, то наверняка слышали про одну из главных достопримечательностей города — грандиозный ландшафтный парк «Вилла Боргезе». Именно там принц Лоренцо Боргезе мог бы сейчас вить свое семейное гнездышко, если бы 100 лет назад его предки не продали парк государству. Зато теперь итальянский принц живет в Майами и много путешествует.
Лоренцо Боргезе: «Меня называют принцем, потому что в 1605 году Камило Боргезе стал папой римским и у него появилась такая же власть, как и у короля, и титулы. Моя семья получила пять титулов, один из них — быть принцем. Моей будущей девушке необязательно иметь собаку, но собак она должна любить. И любить меня так же сильно, как я обожаю собак».
Принц уже сыт по горло холостяцкой жизнью. Он искал свою невесту через американское шоу «Холостяк», но все напрасно. Высматривал топ-моделей на пляжах — тоже не срослось.
Лоренцо Боргезе: «Я встречался с двумя русскими девушками. На одной я чуть не женился, ее звали Ольга, она прекрасная девушка, мы жили с ней около трех лет вместе. У нее была милая собачка… Да, конечно, я готов жениться на русской женщине. Так что, если я найду хорошую кандидатуру, женюсь».
Подробности — в репортаже «Центрального телевидения».
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