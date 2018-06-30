В Бауманке изрезали ножом преподавателя

Полицейские проводят проверку после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана в Москве.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что накануне в здании университета неизвестный молодой человек напал с ножом и ранил преподавателя вуза.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
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