    В Бауманке изрезали ножом преподавателя

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    В Бауманке изрезали ножом преподавателя

    В Бауманке изрезали ножом преподавателя

    Полицейские проводят проверку после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана в Москве.

    Ранее ряд СМИ сообщил о том, что накануне в здании университета неизвестный молодой человек напал с ножом и ранил преподавателя вуза.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

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