Японская ракета взорвалась сразу после старта: видео

Второй запуск частной ракеты Momo, сконструированной японской компанией Interstellar Technologies, завершился неудачей.
Ракета взорвалась через несколько секунд после пуска. Подчеркивается, что никто из сотрудников компании не пострадал, поскольку управление процессом происходило дистанционно. Для зрителей зона посещения составила полтора километра.
Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава извинился за неудачу проекта перед инвесторами. По его словам, взрыв мог произойти из-за неполадок с двигателем, сообщает РИА Новости.
Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. Около года назад произошел первый пуск Momo, полет ракеты прервался через 80 секунд после запуска. Она упала в море примерно в 8 км от берега.
Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава извинился за неудачу проекта перед инвесторами. По его словам, взрыв мог произойти из-за неполадок с двигателем, сообщает РИА Новости.
Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. Около года назад произошел первый пуск Momo, полет ракеты прервался через 80 секунд после запуска. Она упала в море примерно в 8 км от берега.
Комментарии