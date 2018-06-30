Марадона назвал самого талантливого футболиста в истории

Легендарный футболист Диего Марадона, выступавший за сборную Аргентины, назвал самого талантливого игрока в истории футбола, сообщает Seleção Brasileira.

15 Марадона

Роналдо

спорт

футбол

Диего Марадона: «Роналдо — самый талантливый футболист в истории футбола. Если бы не травмы, он был бы величайшим в истории. Я не сомневаюсь в этом».



Марадона вспомнил о травме Роналдо, которую тот получил во время игры в Риме.



Диего Марадона: «Тогда я подумал: „Боже, почему ты лишаешь меня удовольствия наблюдать за столь потрясающим игроком?“»



Бразилец Роналдо получил серьезную травму колена 12 апреля 2000 года во время игры «Интера», за который он выступал, против «Лацио». Восстановление заняло более полутора лет. После возвращения в футбол Роналдо в составе сборной Бразилии выиграл ЧМ-2002. При этом он забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром.