    Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

    Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

    Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Президент РФ Владимир Путин одобрил национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

    Соответствующий документ опубликован в субботу на портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы», — говорится в указе президента.

    В нем также добавлены рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию документа. Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа.

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