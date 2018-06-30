Посол США в Эстонии уходит в отставку из-за Трампа

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл заявил о желании уйти в отставку
из-за несогласия с заявлениями Дональда Трампа о союзниках Штатов в Европе.
О намерении дипломата покинуть свой пост СМИ сообщили со ссылкой на пост в Facebook, который Мелвилл распространил среди своих друзей в пятницу вечером.
Джеймс Мелвилл: «Для президента говорить, что ЕС был „создан для того, чтобы получать выгоду от США и атаковать нашу копилку, а НАТО так же плох, как и NAFTA“, не только фактически неверно, но и подтверждает, что для меня настало время уходить».
Как отмечает Foreign Policy, Мелвилл работал дипломатом около 33 лет, а послом США в Эстонии стал в 2015 году. Таким образом, он должен был в скором времени уйти в отставку, а высказывания президента США подтолкнули дипломата скорее покинуть свой пост. Последним рабочим днем посла станет 29 июля.
Джеймс Мелвилл: «Для президента говорить, что ЕС был „создан для того, чтобы получать выгоду от США и атаковать нашу копилку, а НАТО так же плох, как и NAFTA“, не только фактически неверно, но и подтверждает, что для меня настало время уходить».
Как отмечает Foreign Policy, Мелвилл работал дипломатом около 33 лет, а послом США в Эстонии стал в 2015 году. Таким образом, он должен был в скором времени уйти в отставку, а высказывания президента США подтолкнули дипломата скорее покинуть свой пост. Последним рабочим днем посла станет 29 июля.
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