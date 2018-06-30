    Немецкие болельщики сдают билеты на игры ЧМ и покидают Россию

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    Немецкие болельщики сдают билеты на игры ЧМ и покидают Россию

    Немецкие болельщики сдают билеты на игры ЧМ и покидают Россию

    Немецкие болельщики сдают билеты на игры плей-офф чемпионата мира по футболу и покидают Россию после провального выступления своей сборной.

    Об отъезде немецких болельщиков свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в Германию на выходные, передает ТАСС.

    В общей сложности болельщики из Германии приобрели около 70 тыс. билетов на матчи чемпионата мира. Многие из них рассчитывали на успешное выступление сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф.

    Сдаваемые немцами билеты можно купить на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

    Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, заняла четвертое место в группе F. На групповом этапе она обыграла шведов, но уступила сборным Мексики и Южной Кореи. Неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2018 стало сенсацией: она не вышла из группы впервые в истории.

    Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.

    Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.
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