    Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге в бразильском футболе

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    Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге в бразильском футболе

    Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге в бразильском футболе

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал показ нового фильма из цикла «Главный допинговый секрет». На этот раз расследование посвящено бразильскому футболу.

    В своем Twitter Зеппельт написал, что фильм под названием «Двенадцатый игрок Бразилии» выйдет в эфир на телеканале ARD в Германии 1 июля, то есть за один день до матча бразильской сборной против Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России.

    По словам Зеппельта, фильм посвящено «широко распространенной системе мошенничества в стране с наибольшим количеством футбольных допинг-происшествий в мире».


    В июне 2017 года ARD уже показывал одну из серий фильма о допинге в бразильском футболе. Зеппельт, в частности, нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и манипулировал пробами. Одним из пациентов врача был знаменитый защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос.

    Известность Зеппель приобрел после серии фильмов о допинге в российском спорте, результатом которых стала череда скандалов с недопуском россиян на Олимпиады и другие международные соревнования. По этой причине журналист решил отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу.

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