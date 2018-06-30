Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге в бразильском футболе

Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал показ нового фильма из цикла «Главный допинговый секрет». На этот раз расследование посвящено бразильскому футболу.
В своем Twitter Зеппельт написал, что фильм под названием «Двенадцатый игрок Бразилии» выйдет в эфир на телеканале ARD в Германии 1 июля, то есть за один день до матча бразильской сборной против Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России.
По словам Зеппельта, фильм посвящено «широко распространенной системе мошенничества в стране с наибольшим количеством футбольных допинг-происшествий в мире».
В июне 2017 года ARD уже показывал одну из серий фильма о допинге в бразильском футболе. Зеппельт, в частности, нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и манипулировал пробами. Одним из пациентов врача был знаменитый защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос.
Известность Зеппель приобрел после серии фильмов о допинге в российском спорте, результатом которых стала череда скандалов с недопуском россиян на Олимпиады и другие международные соревнования. По этой причине журналист решил отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу.
По словам Зеппельта, фильм посвящено «широко распространенной системе мошенничества в стране с наибольшим количеством футбольных допинг-происшествий в мире».
July 1st 11:50 pm GER local time — one day before the World Cup match BRA — MEX: New episode of ARD‘s «Doping Top secret». Title: «Brazil‘s 12th man». The widespread culture of cheating in the country with the most football doping cases worldwide @daserste @sportschau @rbb_Sport— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) June 30, 2018
В июне 2017 года ARD уже показывал одну из серий фильма о допинге в бразильском футболе. Зеппельт, в частности, нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и манипулировал пробами. Одним из пациентов врача был знаменитый защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос.
Известность Зеппель приобрел после серии фильмов о допинге в российском спорте, результатом которых стала череда скандалов с недопуском россиян на Олимпиады и другие международные соревнования. По этой причине журналист решил отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу.
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