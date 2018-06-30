Еда в поезде: какие продукты лучше не брать в дорогу

Сейчас, в сезон отпусков, тысячи людей едут на юг по железной дороге. Конечно, с ночевкой, а то и не одной, и, конечно, с собственной едой.
Вагон-ресторан по карману не всем. Что советуют специалисты — какие продукты и накормят как следует, и не отравят в долгой дороге?
Когда садишься в поезд дальнего следования, почему-то сразу начинает хотеться есть. Это замечают за собой даже опытные путешественники. Традиционный набор дорожных продуктов в свое время сложился из тех продуктов, которые портились чуть медленнее, чем другие. Но времена изменились, и специалисты говорят, что привычные продукты — уже далеко не лучший выбор.
Так, яйца могут быть небезопасны. Скорлупа какое-то время защищает от инфекции, но, если она треснула — это же приглашение для микробов. Жареная курица — это, конечно, очень вкусно. А ее корочка действительно лучше препятствует проникновению бактерий, если сравнивать с вареной, где готовая питательная влажная среда. Но микробиологи говорят, что без холодильника, в жару, защитный эффект сохранится максимум несколько часов. Все попытки пожарить подольше, добавить острых специй, завернуть в фольгу — не очень надежны. О том же говорят результаты лабораторного исследования. Традиционная курица-гриль уже через три часа в тепле оказалась несъедобной. И это может привести к серьезному отравлению.
А как насчет колбас, которые тоже частенько берут с собой путешественники? В ходе исследований выяснилось, что такие изделия действительно лучше курицы-гриль. При температуре плюс 25 даже через 12 часов пути, из которых шесть часов в открытом состоянии, продукты оказались безопасными. Все дело в большом количестве консерванта нитрита натрия и соли.
Георгий Дубцов, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии индустрии питания Московского государственного университета пищевых производств: «Что я бы исключил из этого набора: это кисломолочные продукты. Молочные продукты брать собой в дорогу не стоит. И затем я бы исключил вареную колбасу. Даже то, что она в такой тщательной упаковке. Вскрыв ее, вы быстро не съедите».
А хороша ли в качестве питания в поезде растворимая лапша быстрого приготовления?
Сергей Обложко, диетолог: «Сама по себе лапша — это углевод, простой, который дает нам необходимые калории, необходимую энергию. Самая опасность в лапше быстрого приготовления — это маленькие цветные пакетики, которые туда добавляются, их сразу нужно выбрасывать или всячески от них избавляться, потому что основной вред как раз в этих пакетиках».
В этих заправках очень много соли, а ее избыток чреват проблемами с сердцем и повышенным давлением. Кстати, эффект усилится, если запивать сладкими напитками. Лучше взять простую воду.
Отправляясь в дорогу, лучше все продумать заранее и взять еду с собой. Мясо или рыбу — лучше в заводской упаковке и так, чтобы съедать за один раз. Фрукты и овощи — желательно с твердой кожурой. Ну и, конечно, надо взять чистую питьевую воду в бутылке. Если же какой-то продукт в пути выглядит подозрительно или пахнет странно, лучше его сразу забраковать.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Так, яйца могут быть небезопасны. Скорлупа какое-то время защищает от инфекции, но, если она треснула — это же приглашение для микробов. Жареная курица — это, конечно, очень вкусно. А ее корочка действительно лучше препятствует проникновению бактерий, если сравнивать с вареной, где готовая питательная влажная среда. Но микробиологи говорят, что без холодильника, в жару, защитный эффект сохранится максимум несколько часов. Все попытки пожарить подольше, добавить острых специй, завернуть в фольгу — не очень надежны. О том же говорят результаты лабораторного исследования. Традиционная курица-гриль уже через три часа в тепле оказалась несъедобной. И это может привести к серьезному отравлению.
А как насчет колбас, которые тоже частенько берут с собой путешественники? В ходе исследований выяснилось, что такие изделия действительно лучше курицы-гриль. При температуре плюс 25 даже через 12 часов пути, из которых шесть часов в открытом состоянии, продукты оказались безопасными. Все дело в большом количестве консерванта нитрита натрия и соли.
Георгий Дубцов, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии индустрии питания Московского государственного университета пищевых производств: «Что я бы исключил из этого набора: это кисломолочные продукты. Молочные продукты брать собой в дорогу не стоит. И затем я бы исключил вареную колбасу. Даже то, что она в такой тщательной упаковке. Вскрыв ее, вы быстро не съедите».
А хороша ли в качестве питания в поезде растворимая лапша быстрого приготовления?
Сергей Обложко, диетолог: «Сама по себе лапша — это углевод, простой, который дает нам необходимые калории, необходимую энергию. Самая опасность в лапше быстрого приготовления — это маленькие цветные пакетики, которые туда добавляются, их сразу нужно выбрасывать или всячески от них избавляться, потому что основной вред как раз в этих пакетиках».
В этих заправках очень много соли, а ее избыток чреват проблемами с сердцем и повышенным давлением. Кстати, эффект усилится, если запивать сладкими напитками. Лучше взять простую воду.
Отправляясь в дорогу, лучше все продумать заранее и взять еду с собой. Мясо или рыбу — лучше в заводской упаковке и так, чтобы съедать за один раз. Фрукты и овощи — желательно с твердой кожурой. Ну и, конечно, надо взять чистую питьевую воду в бутылке. Если же какой-то продукт в пути выглядит подозрительно или пахнет странно, лучше его сразу забраковать.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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