Топ-5 интересных фактов о помидорах

Многие люди просто до фанатизма любят помидоры и готовы за любые деньги покупать их даже зимой, лишь бы были вкусными. Репортеры программы «Еда живая и мертвая» специально для поклонников томатов подобрали пятерку интересных фактов об этом овоще.
1. Считались ядовитыми
Считается, что впервые дикие помидоры попробовали древние индейцы. Они назвали их «томатль», что означает «большая ягода». И это соответствует ботанической классификации плодов, согласно которой помидоры — это ягоды. Европейцы изначально есть томаты опасались. Итальянцы называли их «золотыми яблоками» и долгое время считали ядовитыми. Сложно складывалась судьба этой культуры и в России.
Окончательно отношение к томатам изменилось лишь в середине XIX века. Селекционеры стали выводить более крупные, сладкие сорта, и помидоры появились на столах не только знати, но и простых крестьян.
2. Спасают от смерти
Врачи называют томат овощем долголетия. Фирменный красный цвет ему дает каротиноид ликопин. В организме он играет роль мощнейшего антиоксиданта, то есть защищает клетки от повреждений. Цифры из последних научных работ впечатляют: люди с высоким содержанием ликопина в крови на 26% реже страдают от инсульта, а смертность в этой группе ниже на 37%. Даже термическая обработка не убивает главную томатную пользу (наоборот, ее становится больше из-за выпаривания воды).
3. Помидоры-мутанты наступают?
Несколько лет назад в Интернете появилась шокирующая новость: испанец умер от ГМО-помидора с генами рыбы, на которую у него была аллергия. На это сообщение отдельные граждане продолжают ссылаться как на источник важной информации, подтверждающей их страхи. Хотя на самом деле всю историю сочинили и опубликовали авторы шуточного сайта с вымышленными историями. В реальности ничего подобного никогда не происходило.
4. В холодильнике не хранить
Ученые обнаружили, что ароматические молекулы, которые отвечают за приятный запах и вкус томатов, имеют склонность разрушаться при хранении в холодильнике.
Специалисты дают совет: при комнатной температуре помидоры будут храниться чуть меньше, зато не потеряют вкус.
5. Спасают Мировой океан и разнообразят рацион
Помидор может заменить тунца. Такой продукт можно уже сейчас попробовать в США и Канаде. Шеф-повар Джеймс Корвелл создал так называемого вегетарианского тунца после того, как побывал на рынке в Токио, и зрелище большого количества рыбьих трупов ему не понравилось.
А на Тайване помидоры и вовсе едят в виде десерта — глазированными, в карамели. Делают из томатов и мороженое, и варенье. Кстати, использовать можно не только сами плоды.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Считается, что впервые дикие помидоры попробовали древние индейцы. Они назвали их «томатль», что означает «большая ягода». И это соответствует ботанической классификации плодов, согласно которой помидоры — это ягоды. Европейцы изначально есть томаты опасались. Итальянцы называли их «золотыми яблоками» и долгое время считали ядовитыми. Сложно складывалась судьба этой культуры и в России.
Окончательно отношение к томатам изменилось лишь в середине XIX века. Селекционеры стали выводить более крупные, сладкие сорта, и помидоры появились на столах не только знати, но и простых крестьян.
2. Спасают от смерти
Врачи называют томат овощем долголетия. Фирменный красный цвет ему дает каротиноид ликопин. В организме он играет роль мощнейшего антиоксиданта, то есть защищает клетки от повреждений. Цифры из последних научных работ впечатляют: люди с высоким содержанием ликопина в крови на 26% реже страдают от инсульта, а смертность в этой группе ниже на 37%. Даже термическая обработка не убивает главную томатную пользу (наоборот, ее становится больше из-за выпаривания воды).
3. Помидоры-мутанты наступают?
Несколько лет назад в Интернете появилась шокирующая новость: испанец умер от ГМО-помидора с генами рыбы, на которую у него была аллергия. На это сообщение отдельные граждане продолжают ссылаться как на источник важной информации, подтверждающей их страхи. Хотя на самом деле всю историю сочинили и опубликовали авторы шуточного сайта с вымышленными историями. В реальности ничего подобного никогда не происходило.
4. В холодильнике не хранить
Ученые обнаружили, что ароматические молекулы, которые отвечают за приятный запах и вкус томатов, имеют склонность разрушаться при хранении в холодильнике.
Специалисты дают совет: при комнатной температуре помидоры будут храниться чуть меньше, зато не потеряют вкус.
5. Спасают Мировой океан и разнообразят рацион
Помидор может заменить тунца. Такой продукт можно уже сейчас попробовать в США и Канаде. Шеф-повар Джеймс Корвелл создал так называемого вегетарианского тунца после того, как побывал на рынке в Токио, и зрелище большого количества рыбьих трупов ему не понравилось.
А на Тайване помидоры и вовсе едят в виде десерта — глазированными, в карамели. Делают из томатов и мороженое, и варенье. Кстати, использовать можно не только сами плоды.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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