    Топ-5 интересных фактов о помидорах. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТоп-5 интересных фактов о помидорах

    Топ-5 интересных фактов о помидорах

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    <nobr>Топ-5</nobr> интересных фактов о помидорах

    Топ-5 интересных фактов о помидорах

    <nobr>Топ-5</nobr> интересных фактов о помидорах

      Многие люди просто до фанатизма любят помидоры и готовы за любые деньги покупать их даже зимой, лишь бы были вкусными. Репортеры программы «Еда живая и мертвая» специально для поклонников томатов подобрали пятерку интересных фактов об этом овоще.

      1. Считались ядовитыми

      Считается, что впервые дикие помидоры попробовали древние индейцы. Они назвали их «томатль», что означает «большая ягода». И это соответствует ботанической классификации плодов, согласно которой помидоры — это ягоды. Европейцы изначально есть томаты опасались. Итальянцы называли их «золотыми яблоками» и долгое время считали ядовитыми. Сложно складывалась судьба этой культуры и в России.

      Окончательно отношение к томатам изменилось лишь в середине XIX века. Селекционеры стали выводить более крупные, сладкие сорта, и помидоры появились на столах не только знати, но и простых крестьян.

      2. Спасают от смерти

      Врачи называют томат овощем долголетия. Фирменный красный цвет ему дает каротиноид ликопин. В организме он играет роль мощнейшего антиоксиданта, то есть защищает клетки от повреждений. Цифры из последних научных работ впечатляют: люди с высоким содержанием ликопина в крови на 26% реже страдают от инсульта, а смертность в этой группе ниже на 37%. Даже термическая обработка не убивает главную томатную пользу (наоборот, ее становится больше из-за выпаривания воды).

      3. Помидоры-мутанты наступают?

      Несколько лет назад в Интернете появилась шокирующая новость: испанец умер от ГМО-помидора с генами рыбы, на которую у него была аллергия. На это сообщение отдельные граждане продолжают ссылаться как на источник важной информации, подтверждающей их страхи. Хотя на самом деле всю историю сочинили и опубликовали авторы шуточного сайта с вымышленными историями. В реальности ничего подобного никогда не происходило.

      4. В холодильнике не хранить

      Ученые обнаружили, что ароматические молекулы, которые отвечают за приятный запах и вкус томатов, имеют склонность разрушаться при хранении в холодильнике.

      Специалисты дают совет: при комнатной температуре помидоры будут храниться чуть меньше, зато не потеряют вкус.

      5. Спасают Мировой океан и разнообразят рацион

      Помидор может заменить тунца. Такой продукт можно уже сейчас попробовать в США и Канаде. Шеф-повар Джеймс Корвелл создал так называемого вегетарианского тунца после того, как побывал на рынке в Токио, и зрелище большого количества рыбьих трупов ему не понравилось.

      А на Тайване помидоры и вовсе едят в виде десерта — глазированными, в карамели. Делают из томатов и мороженое, и варенье. Кстати, использовать можно не только сами плоды.

      Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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