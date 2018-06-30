Африканская жара: кубанец пожарил яичницу на капоте автомобиля

В Краснодарском крае небывалая жара. Устроить настоящий кулинарный эксперимент на Кубани можно даже без огня, что и сделал один из местных жителей.

Мужчина положил на капот нагретой под солнцем машины камни, поставил на них сковороду и пожарил яичницу.



Горячий воздух пришел на Кубань из африканских пустынь. Из-за этого в Краснодарском крае и Адыгее даже ограничили движение грузовиков по федеральным трассам. Таким образом власти пытаются спасти дорожное покрытие.



Накануне столбики термометров показывали почти 40 градусов тепла. Уже сегодня температура пойдет на спад. Синоптики прогнозируют грозы с ливнем и градом.