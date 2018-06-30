    Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами. соцсети, дети и подростки, кулинария, Нальчик, Интернет, еда, Instagram, блогосфера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧетырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

    Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

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    Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

    Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

    Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

      Амина из Нальчика стала настоящей звездой Интернета. Четырехлетняя девочка завела в популярной соцсети кулинарный блог. Она сама готовит сложные блюда и делится рецептами со своими подписчиками.

      Среди ее кулинарных шедевров — клубничный пирог, фрукты в шоколаде и овощная запеканка. Главное блюдо от фудблогера — это, конечно же, хычины — традиционные лепешки с картофелем и сыром.

      Четырехлетняя Амина месит тесто, раскатывает лепешки, закладывает начинку — все сама. Только к плите ребенка еще не подпускают. У юного повара есть помощницы — мама и тетя. Творческий интерес к кухне малышка начала проявлять очень рано. В два года лепила не из пластилина, а уже из теста.

      Мадина Жилкибаева, мама: «Я была очень рада, что сестра прививает любовь к готовке. И у себя тоже выкладывала, хотела, чтобы родственники увидели».

      Видео в соцсетях увидели не только родственники. Маленькая девочка из Нальчика быстро стала звездой Instagram. У поваренка Амишки больше 3000 подписчиков. Каждый пост собирает сотни комментариев и лайков. В кадре малышка делится только вкусными видеорецептами.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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