Четырехлетняя блогерша из Нальчика завоевывает Интернет кулинарными шедеврами

Амина из Нальчика стала настоящей звездой Интернета. Четырехлетняя девочка завела в популярной соцсети кулинарный блог. Она сама готовит сложные блюда и делится рецептами со своими подписчиками.

Среди ее кулинарных шедевров — клубничный пирог, фрукты в шоколаде и овощная запеканка. Главное блюдо от фудблогера — это, конечно же, хычины — традиционные лепешки с картофелем и сыром.



Четырехлетняя Амина месит тесто, раскатывает лепешки, закладывает начинку — все сама. Только к плите ребенка еще не подпускают. У юного повара есть помощницы — мама и тетя. Творческий интерес к кухне малышка начала проявлять очень рано. В два года лепила не из пластилина, а уже из теста.



Мадина Жилкибаева, мама: «Я была очень рада, что сестра прививает любовь к готовке. И у себя тоже выкладывала, хотела, чтобы родственники увидели».



Видео в соцсетях увидели не только родственники. Маленькая девочка из Нальчика быстро стала звездой Instagram. У поваренка Амишки больше 3000 подписчиков. Каждый пост собирает сотни комментариев и лайков. В кадре малышка делится только вкусными видеорецептами.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.