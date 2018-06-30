В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

Из Сирии вернулись 150 сотрудников российской военной полиции. Они контролировали режим перемирия в зонах деэскалации и обеспечивали безопасность мирных жителей.

Перед вылетом с авиабазы Хмеймим личному составу торжественно вручили медали участников военной операции в арабской республике.



Александр Гарбузов, командир подразделения военной полиции: «Личный состав занимался обеспечением гуманитарных акций, сопровождением гумконвоев. Со своей задачей справился, сейчас убывает домой. Всегда у нас подразделение приходило на помощь населению. Все люди, которые обращались за помощью, всегда ее получали».



На аэродроме в Северной Осетии борт встречали сослуживцы и командование воинских частей. Руководство поблагодарило подчиненных за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.