    В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции. Сирия, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

    В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

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    В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

    В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

    В Россию из Сирии вернулись 150 сотрудников военной полиции

      Из Сирии вернулись 150 сотрудников российской военной полиции. Они контролировали режим перемирия в зонах деэскалации и обеспечивали безопасность мирных жителей.

      Перед вылетом с авиабазы Хмеймим личному составу торжественно вручили медали участников военной операции в арабской республике.

      Александр Гарбузов, командир подразделения военной полиции: «Личный состав занимался обеспечением гуманитарных акций, сопровождением гумконвоев. Со своей задачей справился, сейчас убывает домой. Всегда у нас подразделение приходило на помощь населению. Все люди, которые обращались за помощью, всегда ее получали».

      На аэродроме в Северной Осетии борт встречали сослуживцы и командование воинских частей. Руководство поблагодарило подчиненных за мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

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