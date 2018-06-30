Врио главы Приморья предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора

Временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко предложил кандидатуру бывшего главы МЧС РФ Владимира Пучкова на пост сенатора от региона.
После региональной партийной конференции «Единой России» во Владивостоке Тарасенко объявил, что Пучков «идет в сенаторы», и «это окончательное решение».
По словам врио главы региона, опыт экс-главы МЧС позволит региону предотвратить чрезвычайные ситуации.
Андрей Тарасенко: «Он прошел огромную службу в рядах МЧС, вы знаете, как край наш „бросает“ в этой части, и я считаю, его опыт позволит предотвратить чрезвычайные ситуации. Не должно быть такого, что мы постоянно страдаем то от пожаров, то от наводнений».
Пучков возглавлял МЧС до мая текущего года. На этом посту его сменил Евгений Зиничев.
По словам врио главы региона, опыт экс-главы МЧС позволит региону предотвратить чрезвычайные ситуации.
Андрей Тарасенко: «Он прошел огромную службу в рядах МЧС, вы знаете, как край наш „бросает“ в этой части, и я считаю, его опыт позволит предотвратить чрезвычайные ситуации. Не должно быть такого, что мы постоянно страдаем то от пожаров, то от наводнений».
Пучков возглавлял МЧС до мая текущего года. На этом посту его сменил Евгений Зиничев.
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